Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 260,10 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 260,10 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 261,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 233.633 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gewinne von 20,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 10,84 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie sinkt: Rückschlag für Roche - Gentherapie Elevidys ohne EU-Zulassung

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren

Roche-Aktie zieht an: Roche bleibt im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs