Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 262,35 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 262,35 CHF zu. Bei 262,80 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 249.031 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 252,75 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,66 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

