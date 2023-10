Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Montagvormittag zu

30.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 239,85 CHF.

Werbung

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 239,85 CHF zu. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 239,85 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 22.148 Stück. Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,03 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 233,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 2,77 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 305,80 CHF für die Roche-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,45 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten Roche-Aktie profitiert: Roche erhält Vabysmo-Zulassung für weitere Indikation STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images