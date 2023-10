Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittag ins Plus

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 241,60 CHF zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 241,60 CHF zu. Bei 241,75 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 238,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.899 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. 39,01 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 233,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 305,80 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,45 CHF je Roche-Aktie.

