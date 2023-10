Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 241,80 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 241,80 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 242,45 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 238,85 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 427.336 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 28,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 233,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Abschläge von 3,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 304,80 CHF je Roche-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

