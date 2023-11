Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 235,70 CHF ab.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 235,70 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 235,20 CHF. Bei 236,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 31.523 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 311,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 24,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 230,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,56 CHF.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

