Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag ohne große Veränderung

30.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 236,40 CHF.

Mit einem Wert von 236,40 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 236,80 CHF zu. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,80 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 156.584 Roche-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 311,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,94 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,33 Prozent. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,56 CHF je Roche-Aktie aus. Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag leichter Minuszeichen in Europa: STOXX 50 mittags leichter Verluste in Zürich: SMI fällt zum Start zurück

