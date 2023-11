Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 236,75 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 236,75 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 237,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 289.277 Roche-Aktien.

Am 30.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 311,90 CHF an. Mit einem Zuwachs von 31,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Abschläge von 2,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,56 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,47 CHF je Roche-Aktie.

