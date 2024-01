Aktienkurs im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Aufwind

31.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 247,75 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 247,75 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 248,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 47.729 Roche-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 287,78 CHF. Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SLI aktuell: SLI verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

