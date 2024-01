Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 245,70 CHF.

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 245,70 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 245,10 CHF. Bei 248,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 161.285 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 287,78 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

