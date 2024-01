Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 248,15 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 248,15 CHF. Bei 248,95 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 248,95 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 339.075 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,30 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 287,78 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 16.244,00 CHF, gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,22 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

