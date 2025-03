Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 293,90 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,9 Prozent auf 293,90 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 293,80 CHF. Bei 294,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.427 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,88 CHF an.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,77 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

