Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Freitagmittag

31.05.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 228,90 CHF.

Werbung

Um 11:48 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 228,90 CHF nach oben. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 229,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 193.664 Roche-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Gewinne von 28,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,99 Prozent. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,79 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,95 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI steigt zum Ende des Donnerstagshandels Freundlicher Handel: SLI letztendlich im Plus STOXX 50 aktuell: Letztendlich Pluszeichen im STOXX 50

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images