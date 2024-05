Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Freitagnachmittag

31.05.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 229,50 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 229,50 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.744 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 21,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,23 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,79 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 259,90 CHF. Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,95 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI steigt zum Ende des Donnerstagshandels Freundlicher Handel: SLI letztendlich im Plus STOXX 50 aktuell: Letztendlich Pluszeichen im STOXX 50

