Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 270,20 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 270,20 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 270,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 268,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 167.636 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 19,55 Prozent niedriger. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 5,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,87 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen

Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Roche-Investment eingebracht