Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag im Minus

Roche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 261,25 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 261,25 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 259,35 CHF. Bei 259,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 150.330 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 335,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (252,75 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 3,25 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 315,89 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,64 CHF in den Büchern stehen haben wird.

