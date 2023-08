Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 261,95 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel bei 261,95 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 263,00 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,35 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 259,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 307.832 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 252,75 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 315,89 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Mit einem Umsatz von 16.244,00 CHF, gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,22 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

