Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 235,80 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,3 Prozent auf 235,80 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 235,50 CHF. Bei 238,95 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.780 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 42,43 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 233,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 304,80 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,45 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

