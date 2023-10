Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 234,10 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 234,10 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,70 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,95 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 446.426 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 303,30 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,45 CHF je Roche-Aktie.

