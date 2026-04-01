DAX24.205 +0,6%Est505.964 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 +1,1%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1785 -0,1%Öl95,67 +0,8%Gold4.818 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil