Roche-Augenmedikament Susvimo erhält EU-Zulassung

21.09.26 18:30 Uhr

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Roche kann sein Augenmedikament Susvimo in der Europäischen Union vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die EU-Kommission die Zulassung erteilt. Susvimo ist eine Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration. Diese Erkrankung ist eine der Hauptursachen für Sehverlust bei Menschen über 60 Jahren.

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"Durch die kontinuierliche Wirkstoffabgabe über ein nachfüllbares Implantat bietet Susvimo den Patienten eine einzigartige Alternative zu häufigen Augen-Injektionen. Dies kann dazu beitragen, das Sehvermögen zu erhalten und gleichzeitig die Belastung durch die Behandlung deutlich zu reduzieren", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung.

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September 21, 2026 12:31 ET (16:31 GMT)