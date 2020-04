Roche entwickelt Test zum Nachweis von Covid-19-Antikörpern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche arbeitet an einem Test zum Nachweis von Covid-19-Antikörpern. Roche strebt nach eigenen Angaben vom Freitag an, diesen Test bis Anfang Mai in den ersten Ländern verfügbar zu haben. Antikörpertests sind von zentraler Bedeutung, um die Menschen zu identifizieren, die mit dem Virus infiziert wurden. Dabei geht es insbesondere um solche Personen, die möglicherweise infiziert waren, aber keine Symptome zeigten.

Darüber hinaus könnte der Test die vorrangige Untersuchung von Hochrisikogruppen unterstützen. Dazu zählen etwa Beschäftigte im Gesundheitswesen, Beschäftigte in der Lebensmittelversorgung, die möglicherweise bereits ein gewisses Maß an Immunität entwickelt haben und weiterhin arbeiten oder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen.

