Roche erlebt gute Nachfrage nach Hoffnungsträgern - Umsatzausblick leicht erhöht

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hebt nach einem Umsatzanstieg im ersten Quartal seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr etwas an. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Erlösplus im niedrigen einstelligen Bereich, wie Roche am Donnerstag in Basel bekanntgab. Ursprünglich hatte Roche im Jahr 2018 noch im schlimmsten Fall stagnierende Umsätze für möglich gehalten.

Doch die große Nachfrage nach seinen neuen Medikamenten - wie etwa der neue Hoffnungsträger im Multiple-Sklerose-Geschäft Ocrevus und das Brustkrebs-Präparat Perjeta - macht das Management um Konzernchef Severin Schwan nun optimistischer.

"Wir sind mit einem starken Wachstum sowohl bei Pharma als auch Diagnostics ins Jahr gestartet", erklärte der Manager laut Mitteilung. Von Anfang Januar bis Ende März zogen so die Erlöse um 5 Prozent auf knapp 13,6 Milliarden Schweizer Franken (etwa 11,35 Mrd Euro) an, wobei die erstarkte Heimatwährung etwas belastete und Roche einen Prozentpunkt Wachstum kostete./tav/jha/