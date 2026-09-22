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Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist bei der Entwicklung seines Appetitzüglers Enicepatide einen Schritt weiter. In klinischen Tests der Phase II mit dem wichtigen Hoffnungsträger seien alle vorrangigen Studienziele erreicht worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Basel mit. Demnach senkte das Mittel bei der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) nach 48 Wochen im Schnitt um 2,65 Prozentpunkte. Gleichzeitig verloren die Patienten im Mittel 15,5 Prozent ihres Körpergewichts.

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Enicepatide ist noch nicht zugelassen. Roche will das Mittel nun weiterentwickeln und unter anderem in einer neuen Studie der Phase III auch im Einsatz zur Blutzuckerkontrolle testen. Für 2027 sind zudem Studien zu möglichen Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen geplant. Zudem befinden sich bereits zwei Studien der Phase III zur Gewichtsreduktion in der fortgeschrittenen Stadium.

Der Schweizer Pharmakonzern hat mit Enicepatide den milliardenschweren Markt für Gewichtshemmer im Visier, den im Moment noch der US-Konzern Lilly (Eli Lilly) und der dänische Hersteller Novo Nordisk dominieren. Roche ist mit seinen Tests zwar im Vergleich spät am Start, hat sich aber zum Ziel gesetzt, auf dem Markt die Nummer drei zu werden. Dabei soll Enicepatide mit einem erhofften Milliardenumsatz helfen./tav/stk

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15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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