Roche hebt nach hohem Wachstum zu Jahresbeginn Ausblick 2018 an

FRANKFURT (Dow Jones)--Roche ist mit einem starken Wachstum sowohl bei Pharma als auch Diagnostics in das Jahr gestartet. Besonders hoch war die Nachfrage nach neuen Medikamenten. Vor diesem Hintergrund wird der Pharmakonzern für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher.

In den ersten drei Monaten legte der Umsatz um 5 Prozent auf 13,58 Milliarden Franken zu, und damit stärker als am Markt erwartet. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Plus von 6 Prozent.

Für das Gesamtjahr prognostiziert Roche nun ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Zuvor war ein währungsbereinigter Umsatzanstieg im stabilen bis niedrigen einstelligen Bereich vorhergesagt worden.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im hohen einstelligen Bereich zulegen, wurde bekräftigt. Ohne den Einfluss der US-Steuerreform erwartet Roche ein dem Umsatzwachstum entsprechendes Kerngewinnplus je Aktie. Roche sei bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen, hieß es weiter.

April 26, 2018 01:30 ET (05:30 GMT)