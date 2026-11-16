Roche-Medikament in den USA für seltene Autoimmunerkrankung zugelassen
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Von Adria Calatayud
DOW JONES--Roche hat für sein Medikament Gazyva die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie erhalten. Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.
Wie der Schweizer Pharmakonzern am Montag mitteilte, sei Gazyva damit das erste spezifisch für diese Erkrankung zugelassene Arzneimittel. Es handle sich zudem um die dritte FDA-Zulassung für das Präparat bei immunvermittelten Nierenerkrankungen nach früheren Genehmigungen bei idiopathischem nephrotischem Syndrom und Lupusnephritis.
Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen einer späten klinischen Studie. Diese habe gezeigt, dass 36 Prozent der Erwachsenen nach zwei Jahren eine vollständige Remission der Proteinurie - also erhöhter Eiweißwerte im Urin, einem zentralen Indikator für Nierenschäden - erreichten, teilte Roche mit.
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DJG/DJN/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)
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