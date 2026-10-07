Roche-Partner Zealand Pharma mit positiven Daten zu Petrelintide bei Übergewicht
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Roche-Partner Zealand Pharma (Zealand Pharma A-S) hat positive Ergebnisse mit Petrelintide bei Menschen mit Übergewicht erzielt. Die Phase-2-Studie "Zupreme-2" habe ihren primären Endpunkt erreicht.
Einmal wöchentliche subkutane Injektionen von Petrelintide führten nach 28 Wochen in allen drei Behandlungsgruppen im Vergleich zu Placebo zu einem statistisch signifikanten und klinisch relevanten Rückgang des Körpergewichts, wie es in einer Mitteilung des dänischen Biotechunternehmens vom Mittwochabend hieß.
Gemeinsam mit Roche freue man sich, Petrelintide in einem kürzlich gestarteten Phase-3-Programm zu untersuchen. Zealand Pharma habe mit dem Basler Pharmakonzern ein Phase-3a-Programm lanciert, das aus den drei Studien "Zupreme-3", "Zupreme-4" und "Zupreme-5" bestehe./ys/AWP/he
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