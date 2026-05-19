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Roche schlägt mit Lungenkrebsmittel Konkurrenzpräparate

02.07.26 14:05 Uhr

BASEL (dpa-AFX) - Roche hat mit seinem Lungenkrebs-Kandidaten Divarasib einen Forschungserfolg erzielt. In einer zulassungsrelevanten Studie hat der experimentelle Wirkstoff besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Das Medikament verlängerte bei Patienten mit einer bestimmten Genmutation im Lungenkrebs (NSCLC) sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben.

Die Roche-Papiere gewannen bis zum frühen Nachmittag rund anderthalb Prozent an Wert und gehörten zu den stärksten Titeln im Schweizer Leitindex SMI.

Laut Roche waren die Ergebnisse der Studie klinisch und statistisch signifikant. Sie stammen aus der globalen Phase-III-Studie Krascendo 1 mit 338 Patienten und sind laut Roche die erste direkte Vergleichsstudie zwischen einem KRAS-G12C-Hemmer der nächsten Generation und den bisher verfügbaren Wirkstoffen dieser Klasse.

Konkret wurde Divarasib mit den bereits zugelassenen Wirkstoffen Sotorasib und Adagrasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs verglichen, deren Krebs nach einer Vorbehandlung weiter fortgeschritten war. Dabei handelt es sich um Patienten mit einer sogenannten KRAS-G12C-Mutation, die bei rund 14 Prozent aller nicht-kleinzelligen Lungenkrebsfälle vorkommt./hr/cg/AWP/stw

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