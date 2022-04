Roche, Sonova, EMS-CHEMIE & Co.: Diese Schweizer Aktien stehen bei Fondsmanagern hoch im Kurs

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: Dow letztlich fester -- DAX schließt tief im Minus -- Elon Musk kauft Twitter in Milliardendeal -- Coca-Cola steigert Umsatz -- Philips, SAP, Tesla im Fokus

Deutsche Börse erhöht Jahresziele. Bayer-Vorstandschef sieht "sehr erfolgreichen" Jahresstart. Airbus-Belegschaft in Varel lehnt Partnerschaft mit Zulieferer Mubea ab. Uniper hofft im Rubel-Streit um russisches Gas auf Lösung. Cellnex äußert Interesse an Funkturmtochter der Deutschen Telekom. Finanzinvestoren CVC und KKR offenbar an Kauf von Toshiba interessiert. Rheinmetall beantragt offenbar Export von Schützenpanzern in die Ukraine.