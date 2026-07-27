Roche-Tochter Genentech baut US-Fertigung für 750 Mio USD aus

20.08.26 18:21 Uhr

DOW JONES--Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus. Wie die Gesellschaft mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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