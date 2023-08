Rock Tech Lithium Aktie News: Rock Tech Lithium springt am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rock Tech Lithium. Zuletzt wies die Rock Tech Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 23,5 Prozent auf 1,68 EUR nach oben.

Um 16:07 Uhr ging es für das Rock Tech Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 23,5 Prozent auf 1,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rock Tech Lithium-Aktie bei 1,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.788.786 Rock Tech Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 3,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rock Tech Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 122,09 Prozent wieder erreichen. Bei 1,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rock Tech Lithium-Aktie 34,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rock Tech Lithium gewährte am 26.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 24.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rock Tech Lithium veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,435 CAD je Rock Tech Lithium-Aktie.

