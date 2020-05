Rocket-Internet-CEO: Corona-Auswirkungen noch nicht quantifizierbar

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Covid-19-Pandemie wird negative Auswirkungen auf Rocket Internet und die Unternehmen im Netzwerk des Startup-Inkubators haben. Das genaue Ausmaß ist allerdings noch nicht quantifizierbar, sagte Rocket-Internet CEO Oliver Samwer den Aktionären auf der virtuell übertragenen Hauptversammlung. "Wir erwarten für viele Unternehmen eingeschränktes Umsatzwachstum bzw. starke Umsatzrückgänge im Vergleich zum Vorjahr und eine höhere Insolvenzquote als in den vergangenen Jahren", so Samwer. Allerdings habe der Startup-Inkubator "Kapital zur Verfügung, um Unternehmen weiterhin zu unterstützen", sagte Samwer. "Wir suchen weiterhin nach vielversprechenden Geschäftsfeldern und Unternehmen."

Der MDAX-Konzern habe weiterhin "erhebliche Liquiditätsreserven", die sich per Ende März auf Nettozahlungsmittel von 2,1 Milliarden Euro, börsengehandelte Wertpapiere im Wert von 400 Millionen Euro und gewährte Darlehen von 600 Millionen Euro beliefen, sagte Samwer mit Verweis auf eine Präsentation zum Geschäftsjahr 2019 von Anfang April. Die Covid-19-Pandemie könnte erhebliche Auswirkungen auf gewährte Darlehen haben, die allerdings aktuell nicht vorausgesagt werden können, so Samwer. Des weiteren könnte die Corona-Krise sich "erheblich auf den beizulegenden Zeitwert" der mehr als 200 Unternehmen im Rocket-Portfolio auswirken, ergänzte Samwer.

Am Montag hatte Rocket Internet mitgeteilt, das Unternehmen erwarte im ersten Quartal aufgrund von niedrigeren Bewertungen der Unternehmensbeteiligungen einen Verlust von etwa 162 Millionen Euro oder 1,18 Euro je Aktie. Das Finanzergebnis werde voraussichtlich etwa minus 98 Millionen Euro betragen. Es beinhalte im Wesentlichen die Nettoveränderungen (Verluste und Gewinne) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Eigenkapitalinstrumenten. Darüber hinaus werde der Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen das Ergebnis mit voraussichtlich etwa 48 Millionen Euro belasten, so die Rocket Internet SE weiter.

Samwer wollte sich nicht festlegen, wieviel der Unternehmen, die Rocket Internet derzeit bei der Entwicklung für die internationale Expansion unterstützt, in diesem Jahr tatsächlich inkubiert werden. Anzahl und Erfolge von Inkubationen seien ein zyklisches Geschäft. "Auch 2020 wird die Zahl der Inkubationen nicht planbar und nicht voraussehbar sein", sagte Samwer den Aktionären.

