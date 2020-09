Rocket Internet mit Verlust im Halbjahr kurz vor Delisting

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet hat im ersten Halbjahr einen Verlust eingefahren. Grund war unter anderem ein negativer Beitrag von Beteiligungsunternehmen sowie ein wesentlich geringeres Finanzergebnis als im Vorjahr, wie der Berliner Startup-Inkubator mitteilte.

Nach Steuern ergab sich in den ersten sechs Monaten ein Verlust von 11,6 Millionen Euro nach einem Gewinn von 547,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern und Dritten betrug der Verlust im Halbjahr 9,9 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 550,1 Millionen Euro. Je Aktie lag der Fehlbetrag 0,07 Euro, im Vorjahr hatte das Unternehmen je Anteilsschein 3,65 Euro verdient.

Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen trugen einen Verlust von 84,0 Millionen bei, auch hier war im Vorjahr ein Gewinn angefallen, von 261,4 Millionen. Das Finanzergebnis verringerte sich deutlich auf 79,9 Millionen von 300,9 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg auf 45,2 Millionen von 31,5 Millionen Euro.

Rocket hat nur noch kleine Beteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Home24 und Global Fashion Group im Portfolio, an denen der Investor noch 7 Prozent bzw. 17 Prozent hält. Darüber hinaus bewertet Rocket Internet die mehr als 200 privaten Unternehmen im Portfolio per Ende Juni mit einem Fair Value von 800 Millionen Euro, Ende März war dies noch 1 Milliarde Euro. Die Bewertung könne im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie-Unsicherheit noch signifikant sinken, teilte das Unternehmen in einer Investorenpräsentation mit. Die Nettoliquidität sank auf 1,2 Milliarden Euro Ende August von 1,9 Milliarden Ende April.

"Unsere privaten Unternehmen sind in Summe weiterhin stark von den negativen Covid-19 Auswirkungen betroffen, wohingegen sich viele börsennotierte Aktienkurse im Q2 2020 positiv entwickelt haben", sagte CEO Oliver Samwer.

Rocket Internet hatte am 1. September Pläne für ein Delisting angekündigt. Die Aktionäre sollen 18,57 Euro je Aktie im Rahmen des geplanten Rückzugs von der Börse bekommen. Laut Unternehmen hat Rocket Internet bis zum 15. September im Rahmen des neben dem öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebot angekündigten Aktienrückkaufprogramms keine eigenen Aktien über die Börse erworben. Am 24. September sollen die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Herabsetzung des Grundkapitals beschließen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)