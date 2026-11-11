Rocket Lab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

11.11.26 06:35 Uhr

Rocket Lab hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,00 ARS. Im Vorjahresquartal waren -3,320 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 401,71 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 94,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,03 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net