Rocket Lab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Rocket Lab hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,00 ARS. Im Vorjahresquartal waren -3,320 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 401,71 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 94,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,03 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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