Rockpoint Gas Storage A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

04.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Rockpoint Gas Storage A 141,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 142,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 2,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rockpoint Gas Storage A 1,19 CAD je Aktie eingenommen.

Rockpoint Gas Storage A hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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