Rockpoint Gas Storage A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Rockpoint Gas Storage A hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 2,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rockpoint Gas Storage A 1,19 CAD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Rockpoint Gas Storage A 141,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 142,1 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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