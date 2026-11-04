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Rockpoint Gas Storage A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rockpoint Gas Storage Inc Registered Shs-A-
15.40 EUR 0.50 EUR 3.36 %
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Rockpoint Gas Storage A hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rockpoint Gas Storage A 1,19 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Rockpoint Gas Storage A 141,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 142,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net

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