Rockwell Automation weitet Aktienrückkauf aus

Der amerikanische Industriekonzern Rockwell Automation Inc. (ISIN: US7739031091, NYSE: ROK) wird sein Aktienrückkaufprogramm um 1 Mrd. US-Dollar erhöhen. Das Programm ist in Ergänzung zum Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar, das am 15. Januar 2018 bewilligt wurde. Von diesem Programm stehen aktuell noch 245 Mio. US-Dollar zur Verfügung.

Rockwell Automation ist 1903 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell ist ein Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Es werden rund 22.000 Menschen beschäftigt. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,05 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,26 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 22,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. September 2018).

Redaktion MyDividends.de