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Rockwell Medical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rockwell Medical hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rockwell Medical ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 17,8 Millionen USD gegenüber 16,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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