Rockwell Medical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rockwell Medical hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rockwell Medical ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 17,8 Millionen USD gegenüber 16,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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