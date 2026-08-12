Rockwell Medical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

15.08.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 17,8 Millionen USD gegenüber 16,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rockwell Medical ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Rockwell Medical hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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