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Rockwell Medical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rockwell Medical ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rockwell Medical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,59 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,03 Prozent auf 19,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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