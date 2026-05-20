ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,07 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,11 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,39 Prozent auf 6,77 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,15 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net