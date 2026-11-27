Das vergangene Quartal hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,19 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,83 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 DKK. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 4,37 DKK je Aktie erwirtschaftet.

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung