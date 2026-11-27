ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 DKK. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 4,37 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,19 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,83 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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