ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,37 DKK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,84 Milliarden DKK – eine Minderung von 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,19 Milliarden DKK eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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