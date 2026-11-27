In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,84 Milliarden DKK – eine Minderung von 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,19 Milliarden DKK eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,37 DKK je Aktie vermeldet.

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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