ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,07 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,11 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,77 Milliarden DKK im Vergleich zu 7,15 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net