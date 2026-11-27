Auf der Umsatzseite hat ROCKWOOL A-S Un im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROCKWOOL A-S Un 1,13 Milliarden USD umsetzen können.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.

ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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