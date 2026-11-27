ROCKWOOL A-S Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat ROCKWOOL A-S Un im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROCKWOOL A-S Un 1,13 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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