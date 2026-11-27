ROCKWOOL A-S Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Un 0,680 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,05 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
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