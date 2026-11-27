Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,05 Milliarden USD.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Un 0,680 USD je Aktie verdient.

ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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