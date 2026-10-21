Rocky Mountain Chocolate Factory hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Rocky Mountain Chocolate Factory hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rocky Mountain Chocolate Factory ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Rocky Mountain Chocolate Factory 6,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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