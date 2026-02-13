DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.625 +1,1%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Röttgen bewertet Rubio-Rede verhalten positiv

14.02.26 11:02 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Rede von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz verhalten positiv gewertet. Rubios Rede "hat einen Rahmen geschaffen, in dem über die Meinungsverschiedenheiten im transatlantischen Verhältnis gesprochen werden kann", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Die Rede habe alle konkreten politischen Themen wie etwa den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelassen, sagte Röttgen. Rubio habe die historische Verbindung und die gemeinsamen Erfolge der USA und der Europäer betont. "Positiv war, dass er die Untrennbarkeit des Schicksals der USA und Europas hervorgehoben hat", ergänzte der CDU-Politiker.

Rubio hatte Europa während seiner mit Spannung erwarteten Rede in München die Hand gereicht - dabei aber ein düsteres Bild vom Ist-Zustand der verbündeten Nationen gezeichnet./bk/DP/zb