Röttgen: Union soll Kanzlerfrage bis Jahresende klären

BERLIN (Dow Jones)--Aus Sicht des Kandidaten für den Bundesvorsitz der CDU, Norbert Röttgen, soll die Frage des Kanzlerkandidaten neben dem Parteivorsitz noch im Dezember zwischen CDU und CSU geklärt werden. "Die Union muss alle ihre Personalfragen in diesem Jahr beantworten, damit wir zu Beginn des Jahres und in den anstehenden Wahlen als Team auftreten können", forderte Röttgen im Handelsblatt. Im Falle eines Sieges bei der Vorsitzendenwahl strebt er dabei auch die Kanzlerkandidatur an: "Ich nehme für mich in Anspruch, Kanzler werden zu wollen und das auch zu können."

Röttgen erwartet, dass die unterlegenen Kandidaten den neuen Parteivorsitzenden dann auch unterstützten. "Bis zur Wahl soll Wettbewerb anhand von Personen über Inhalte stattfinden. Wenn entschieden worden ist, völlig egal wie knapp, dann sollten die anderen bereit sein, Teil der Mannschaft zu werden", so der CDU-Politiker.

Inhaltlich sprach er sich für eine Abkehr von der Schwarzen Null und damit eine höhere Staatsverschuldung aus. "Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit zu sagen, dass die Zukunftsaufgaben Anreize und Investitionen bedürfen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. "Wir sollten die Spielräume nutzen, die uns die Schuldenbremse in der Verfassung bietet." Damit geht Röttgen auf Distanz zu Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, der eine schnellstmögliche Rückkehr zur eisernen Haushaltsdisziplin angemahnt hatte.

September 09, 2020 09:32 ET (13:32 GMT)