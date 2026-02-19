DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +0,7%Nas22.780 +0,4%Bitcoin57.085 +0,4%Euro1,1758 -0,1%Öl71,52 -0,6%Gold5.070 +1,5%
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Newmont-Aktie im Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise

20.02.26 17:09 Uhr
NYSE-Aktie Newmont im Minus: Bergbau-Riese mit gemischten Zahlen | finanzen.net

Newmont hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgelegt - so hat der Goldproduzent im vergangenen Turnus abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Newmont Corporation
103,32 EUR -2,20 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Durchschnitt hatten Analysten für Newmont im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verdiente Newmont im Berichtsquartal 1,19 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,24 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.

Beim Umsatz ging es für Newmont im abgelaufenen Jahresviertel von 5,72 Milliarden US-Dollar auf 6,82 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Zuwachs auf 6,19 Milliarden US-Dollar erwartet.

Gesamtjahr 2025

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Newmont einen Gewinn je Aktie von 6,39 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 6,53 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 2,92 US-Dollar betragen hatte. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 22,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Bergbau-Konzern jedoch 22,67 Milliarden US-Dollar um - nach 18,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Im NYSE-Handel notiert die Newmont-Aktie zeitweise 4,04 Prozent tiefer bei 120,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

