Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX beendet Handel so hoch wie nie zuvor -- Wall Street schließt uneins -- KNDS-IPO auf Eis -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Reformpaket, Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus Tesla überrascht bei Auslieferungen. Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen. Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden. Google-Milliardenstrafe bestätigt. Roche-Hoffnungsträger Divarasib überzeugt in Lungenkrebs-Studie. Regierungseinstieg bei OpenAI? Rheinmetall überzeugt mit neuem Deal. SAP zieht die Sparbremse an - KI hat jetzt Vorrang.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung