DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 -4,2%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.859 -0,3%Euro1,1713 -0,1%Öl109,3 +0,9%Gold4.676 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Top News
Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen? Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen?
Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Spannungsfeld

Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen?

28.04.26 03:47 Uhr
Iran-Konflikt im Fokus: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen? | finanzen.net

Die Märkte haben sich nach den Turbulenzen im Nahen Osten spürbar erholt. Dennoch sehen Analysten weiterhin Risiken und raten zu einem selektiven Blick auf Bergbauaktien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
34,45 EUR -0,50 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
98,99 EUR -3,67 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.578,33 USD -19,23 USD -0,53%
News
Goldpreis
4.676,39 USD -5,73 USD -0,12%
News
Kohlepreis
104,35 USD 1,85 USD 1,80%
News
Kupferpreis
13.211,35 USD -18,50 USD -0,14%
News
Zinkpreis
3.444,35 USD -39,50 USD -1,13%
News

• MSCI World Metals & Mining Index reduziert Verluste, Gesamtmarkt bereits erholt
• Viele Bergbauaktien überbewertet, Zyklus bei Metallen wie Kupfer und Zink weit fortgeschritten
• Aluminium und Kohle profitieren von Angebotsengpässen, Gold stabilisiert sich nach Korrektur

Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten hat die Rohstoffmärkte ordentlich durchgeschüttelt und die Volatilität bei Bergbauaktien zurückgebracht. Doch die Experten von Bernstein geben laut Investing.com vorsichtige Entwarnung: Geht es nach ihrer Einschätzung, haben die Titel den Zenit der Marktverwerfungen bereits hinter sich gelassen.

Ein Blick auf die Kurstafeln stützt diese These. So hat der MSCI World Metals & Mining Index seine jüngste Schwächephase fast verdaut und notiert nur noch rund sieben Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau. Zum Vergleich: Der breitere MSCI World Index hat seine Verluste bereits komplett wettgemacht (Stand: 27.04.2026).

Bewertungshürden und Zyklus-Risiken

Trotz der Erholung mahnen die Analysten zur Vorsicht. Das Problem: Viele Bergbautitel sind kein Schnäppchen mehr. Gemessen an den Kurs-Gewinn-Verhältnissen der letzten fünf Jahre notieren etliche Werte aktuell über ihrem historischen Schnitt. Hinzu kommt die zyklische Komponente. Bei wichtigen Industriemetallen wie Kupfer und Zink deutet vieles darauf hin, dass wir uns bereits in einer späten Marktphase befinden. Anleger müssen daher selektiv vorgehen. Es gibt sie jedoch, die Ausnahmen: Branchengrößen wie Newmont und Barrick werden laut Bernstein nach wie vor unter ihren langfristigen Durchschnittsbewertungen gehandelt.

Aluminium: Die Golfregion als Nadelöhr

Fundamental bleibt die Lage angespannt, was primär an massiven Angebotsstörungen liegt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Aluminiumsektor. Die Golfregion steuert rund 9 Prozent zur weltweiten Produktion bei und steht logistisch unter direktem Einfluss des Konflikts. Die Quittung folgte prompt: Seit Krisenbeginn schoss der Aluminiumpreis um etwa 14 Prozent nach oben (Stand: 27.04.2026). Da Produktionsausfälle und gedrosselte Kapazitäten das Angebot künstlich verknappen, rechnet Bernstein auch mittelfristig mit einem hohen Preisniveau. Davon dürften vor allem Produzenten mit einem starken Fokus auf das Aluminiumgeschäft profitieren.

Energie-Switch: Kohle profitiert von LNG-Engpässen

Interessante Verschiebungen zeigen sich im Energiesektor. Weil Flüssigerdgas (LNG) aufgrund logistischer Hürden knapp wird, erlebt die Kohle eine ungeahnte Renaissance. Unternehmen, die hier strategisch gut aufgestellt sind, sitzen am längeren Hebel. Laut Bernstein spiegelt der Markt dieses Potenzial derzeit noch nicht im vollen Umfang in den Aktienkursen wider.

Gold: Bodenbildung nach der Korrektur

Ein überraschendes Bild liefert der "sichere Hafen" Gold. Trotz der geopolitischen Spannungen geriet der Kurs zuletzt unter die Räder, was primär am Gegenwind durch steigende Realrenditen infolge höherer Inflationserwartungen lag. Nach einem schmerzhaften Rücksetzer von mehr als 5.400 US-Dollar im Januar auf zeitweise um die 4.400 US-Dollar je Unze im März scheint der Preis nun jedoch einen Boden gefunden zu haben.

Zwar könnte eine erneute Eskalation die Notierungen kurzfristig nochmals belasten, doch die strukturelle Nachfrage bleibt robust - nicht zuletzt, weil die Zentralbanken ihre Reserven weiterhin massiv diversifizieren. Für das laufende Jahr 2026 wurde die Prognose zwar leicht auf 4.818 US-Dollar gesenkt, doch der langfristige Ausblick bleibt bullisch: Bis 2030 hält Bernstein Preise von bis zu 6.100 US-Dollar für möglich.

Die unmittelbaren Schocks scheinen also zunächst einmal verdaut, doch das Umfeld bleibt anspruchsvoll. Zwischen Erholungsrally und zyklischen Risiken dürfte daher künftig vor allem die Einzeltitelauswahl über den Anlageerfolg im Bergbausektor entscheiden.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Newmont und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: FikMik / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Barrick Mining Corp.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
07.07.2017Barrick Gold Market PerformBMO Capital Markets
16.03.2017Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
01.11.2017Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2016Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2016Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.01.2008Barrick Gold DowngradeStandard & Poor
06.11.2007Barrick Gold neues KurszielLehman Brothers Inc.
10.05.2006Barrick Gold underweightPrudential Financial
05.04.2006Barrick Gold neues KurszielCrédit Suisse
05.04.2006Update Barrick Gold Corp.: UnderperformCredit Suisse First Boston

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barrick Mining Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen